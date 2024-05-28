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Первая победа Медведева на «Ролан Гаррос», исторический рекорд Роналду. Главное к утру

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Доминика Кёпфера (6:3, 6:4, 5:7, 6:3) в первом круге турнира «Ролан Гаррос», нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, добившимся статуса лучшего бомбардира в четырёх разных чемпионатах, «Бостон Селтикс» обыграл «Индиану Пэйсерс» (105:102) в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф НБА и вышел в финал турнира (4-0 в серии). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».