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28 мая главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты «Ролан Гаррос», результаты НХЛ, результаты НБА

Первая победа Медведева на «Ролан Гаррос», исторический рекорд Роналду. Главное к утру
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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Доминика Кёпфера (6:3, 6:4, 5:7, 6:3) в первом круге турнира «Ролан Гаррос», нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, добившимся статуса лучшего бомбардира в четырёх разных чемпионатах, «Бостон Селтикс» обыграл «Индиану Пэйсерс» (105:102) в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф НБА и вышел в финал турнира (4-0 в серии). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Даниил Медведев с победы стартовал на «Ролан Гаррос».
  2. Роналду стал первым игроком в истории со статусом лучшего бомбардира четырёх разных лиг.
  3. «Бостон» вышел в финал плей-офф НБА, обыграв «Индиану» в четвёртом матче серии.
  4. Хет-трик Джейсона Робертсона принёс «Далласу» волевую победу в 3-м матче над «Эдмонтоном».
  5. Лука Модрич заявил, что решение по его будущему в «Реале» уже принято.
  6. Хави откажется от компенсации за увольнение из «Барселоны» — As.
  7. Сафиуллин за четыре часа проиграл Лайовичу на старте «Ролан Гаррос».
  8. Роналду побил рекорд чемпионата Саудовской Аравии по числу голов за сезон.
  9. Коннор Макдэвид набрал 100 очков за карьеру в плей-офф НХЛ
  10. СМИ назвали подробности переговоров «Барселоны» и Киммиха.
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