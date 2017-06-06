Бачински: очень жаль, что выбила с «Ролан Гаррос» предпоследнюю француженку

Швейцарка Тимя Бачински после победы над француженкой Кристиной Младенович со счётом 6:4, 6:4 в четвертьфинале «Ролан Гаррос» извинилась перед местными болельщиками за то, что нанесла поражение их соотечественнице.

«Было очень тяжело, потому что за один день мы испытали все сезоны: и песчаную бурю, и ураган, и почти снег. Было очень трудно держать концентрацию в течение всего дня. Я чувствую себя опустошённой и думаю, что болельщики тоже.

Мне очень жаль, что я выбила из сетки предпоследнюю француженку», — приводит слова Бачински официальный сайт турнира.