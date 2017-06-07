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Потапова признана лучшей юниоркой 2016 года по версии ITF

7 июня 2017, среда. 12:51. Теннис

Россиянка Анастасия Потапова признана лучшей юниоркой 2016 года по версии Международной федерации тенниса, сообщает пресс-служба организации. В Париже состоялась торжественная церемония ITF World Champions Dinner. Лучшим юниором признан серб Миомир Кечманович.

В 2016 году Потапова одержала победу на юниорском Уимблдоне.

Лучшими игроками года названы британец Энди Маррей и немка Анжелика Кербер. Лучшими дуэтами — Джейми Маррей (Великобритания) / Бруно Суарес (Бразилия) и Каролин Гарсия (Франция) / Кристина Младенович (Франция).

Источник: ITFtennis.com Сообщить об ошибке
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Теги
Анастасия Потапова Анжелика Кербер Каролин Гарсия Кристина Младенович Энди Маррей
Новости. Теннис
7 июня 2017, среда
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12:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Халеп на «Ролан Гаррос»
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10:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Тим — Джокович на «Ролан Гаррос»
09:56 Бачински: счастлива, что во второй раз в карьере сыграю в полуфинале «РГ»
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6 июня 2017, вторник
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21:21 Остапенко и Бачински сыграют в полуфинале «Ролан Гаррос» в свой день рождения
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20:55 Бачински стала первой полуфиналисткой «Ролан Гаррос»-2017
19:11 Мужские четвертьфиналы «Ролан Гаррос» перенесены на 7 июня
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17:57 Квитова выступит на турнире в Нью-Хэйвене в августе
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15:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Тим — Джокович на «Ролан Гаррос»
14:32 Панова не смогла выйти во второй круг турнира в Боле
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14:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Карреньо-Буста — Надаль на «Ролан Гаррос»
13:21 Потапова отдала всего 3 гейма Болтон во втором круге юниорского «Ролан Гаррос»
13:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Младенович — Бачински на «Ролан Гаррос»
12:16 Гарсия: я просто хотела играть в теннис и не собиралась ни с кем ссориться
12:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Остапенко — Возняцки на «Ролан Гаррос»
11:48 Суарес-Наварро: результат говорит сам за себя. Халеп провела великолепный матч
11:35 Халеп: матч со Свитолиной будет большим испытанием для меня
11:14 Мартич: я вышла на корт, надеясь не проиграть за 45 минут
11:10 Свитолина: при счёте 2:5 я включила «режим Свитолиной»
11:08 Сепеде-Ройг: конечно, хотелось большего, но я боролась за каждое очко
10:53 Плишкова: выйти в 1/4 финала на грунте с не лучшей игрой — мой большой успех
10:51 Мойя: Надаль прекрасно сыграл на первой неделе «Ролан Гаррос»
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