Потапова признана лучшей юниоркой 2016 года по версии ITF

Россиянка Анастасия Потапова признана лучшей юниоркой 2016 года по версии Международной федерации тенниса, сообщает пресс-служба организации. В Париже состоялась торжественная церемония ITF World Champions Dinner. Лучшим юниором признан серб Миомир Кечманович.
В 2016 году Потапова одержала победу на юниорском Уимблдоне.
Лучшими игроками года названы британец Энди Маррей и немка Анжелика Кербер. Лучшими дуэтами — Джейми Маррей (Великобритания) / Бруно Суарес (Бразилия) и Каролин Гарсия (Франция) / Кристина Младенович (Франция).