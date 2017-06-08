Рыбакина вышла в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос»

Россиянка Елена Рыбакина (11) в четвертьфинале юниорского Открытого чемпионата Франции переиграла вторую сеяную Аманду Анисимову, представляющую США, со счётом 7:6 (9:7), 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. 17-летняя москвичка реализовала 3 брейк-пойнта из 5, проиграв 2 гейма на своей подаче.

За выход в финал Рыбакина поспорит с ещё одной представительницей США Уитни Осуйве (7), одолевшей свою соотечественницу Кэти Макнелли. Во втором полуфинале сыграют россиянка Марта Пайгина и американка Клэр Лю (6).