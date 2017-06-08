Первушина и Потапова вышли в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос» в паре

Россиянки Олеся Первушина и Анастасия Потапова (2) в четвертьфинале парного разряда юниорского Открытого чемпионата Франции переиграли американок Кэти Макнелли и Уитни Осуйве (8) со счётом 6:1, 1:6, [12:10]. Теннисистки провели на корте ровно 1 час.

За выход в финал Олеся и Анастасия поспорят с японкой Аюми Миямото и китаянкой Ван Сю.

Напомним, что в полуфинал одиночного разряда юниорского «Ролан Гаррос» пробились Марта Пайгина и Елена Рыбакина (11). Марта сыграет с американкой Клэр Лю, а Елена встретится с американкой Уитни Осуйве.