Сафин: совмещать несовместимое неправильно, иначе не получится ни там, ни там

Известный в недавнем прошлом российский теннисист Марат Сафин, который дважды выигрывал турниры «Большого шлема» в одиночном разряде, назвал причины, по которым принял решение отказаться от мандата депутата Госдумы РФ.

«Всё просто, никаких подводных камней — в прошлом году я вошёл в Международный зал теннисной славы, стал первым отечественным спортсменом в нём, и, исходя из этого, появилось много интересных, перспективных предложений, которые поступили мне некоторое время назад. Тогда я взял время подумать, а теперь решил, что буду действовать в этом направлении. Чтобы не вызывать раздражение у людей, лучше делать профессионально что-то одно. Совмещать несовместимое неправильно, иначе не получится ни там, ни там.

Было много интересных проектов в Госдуме, опыт я приобрёл огромнейший — всё-таки шесть лет прошло. Общались с представителями различных партий, находили общие точки соприкосновения, а это непросто. Я делал всё, что от меня требовалось, с чувством долга — халтуры не было, моей работой были довольны, а для нас, молодёжи, это важно.

Хотелось бы заниматься продвижением наших спортсменов — искать, находить, тренировать. У нас был провал после того, как ушли Кафельников, Давыденко, я, Андреев. Да, у нас есть молодые Карен Хачанов, Андрей Рублёв, но это всё. Молодёжь выигрывала юниорские турниры, но это пока не тот профессиональный уровень, нужен правильный менеджмент, все проблемы отсюда.

Играть я планирую — есть ветеранские турниры, и это уже другой подход. Когда ты в Зале славы, к тебе по-другому относятся, по-другому приглашают, да и сам ты иначе себя чувствуешь. У меня много предложений, поэтому я буду совмещать приятное с полезным. Есть планы сыграть в Японии с Кеем Нисикори, мне интересен азиатский рынок. Думаю сыграть в Китае, может быть, в Индии. Это было бы интересно. За меня не будет стыдно», — приводит слова Сафина ТАСС.