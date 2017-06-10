Федерер возглавил посев в Штутгарте, а Кузнецов может сыграть с Димитровым

Состоялась жеребьёвка мужского турнира «250» в Штутгарте, который с 2015 года сменил грунтовое покрытие на травяное и переехал с апреля на июнь. Здесь состоится возвращение в тур Роджера Федерера, пропустившего все соревнования на песке. Швейцарец не принимал участия в официальных турнирах с начала апреля, когда обыграл Рафаэля Надаля в финале «Мастерс 1000» в Майами. Несмотря на это, в чемпионской гонке он занимает второе место, уступая проведшему великолепный грунтовый сезон испанцу.

Стартовый раунд первый сеяный пропускает, а во втором круге сыграет либо с французом Пьер-Югом Эрбером, либо с получившим wild card 39-летним немцем Томми Хаасом. Интересно, что 6 из 16 предыдущих встреч Федерера и Хааса состоялись на траве, причём четыре из них также в Германии — правда, в Галле. В финале Галле — 2012 Томми неожиданно выиграл в двух сетах, остальные поединки остались за Роджером.

В четверти Федерера находится также немец Миша Зверев, получивший шестой номер посева. В полуфинале швейцарец может встретиться с чехом Томашем Бердыхом (3).

Второй ракеткой турнира стал болгарин Григор Димитров. Его первым соперником может стать россиянин Андрей Кузнецов, которому для этого нужно обыграть поляка Ежи Яновича, играющего по защищённому рейтингу.

С полной сеткой соревнований можно ознакомиться по этой ссылке:

Сетка турнира в Штутгарте