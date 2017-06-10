В Хертогенбосхе Родина может сыграть с Цибулковой, Калинская — с Младенович

Состоялась жеребьёвка женского турнира в Хертогенбосхе. Первый номер посева получила словачка Доминика Цибулкова, запросившая «уайлд-кард» для участия в этих соревнованиях. Она стартует с матча с кем-то из победительниц квалификации, а во втором круге может сыграть с россиянкой Евгенией Родиной, которая на старте также сразится с одной из прошедших отборочные соревнования теннисисток.



Наталья Вихлянцева, как и Цибулкова с Родиной, начнёт турнир матчем с соперницей из квалификации. Во втором раунде она может сыграть с третьей сеяной, голландкой Кики Бертенс. Анна Калинская, получившая от организаторов специальное приглашение, встретится с белоруской Александрой Саснович. В случае успеха во втором круге её соперницей может стать вторая сеяная, француженка Кристина Младенович.



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