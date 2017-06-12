Халеп возглавила чемпионскую гонку WTA, Остапенко — четвёртая

В новой версии чемпионской гонки WTA от 12 июня румынка Симона Халеп поднялась на первую строчку, представительница Латвии Елена Остапенко — на четвёртую, француженка Кристина Младенович — на шестую. Лучшая из россиянок, Светлана Кузнецова, располагается на девятой позиции.
Чемпионская гонка WTA. 12 июня
1 (5). Симона Халеп (Румыния) — 3490.
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 3287.
3 (1). Элина Свитолина (Украина) — 3275.
4 (25). Елена Остапенко (Латвия) — 2877.
5 (4). Каролина Возняцки (Дания) — 2671.
6 (7). Кристина Младенович (Франция) – 2552.
7 (6). Винус Уильямс (США) — 2367.
8 (3). Йоханна Конта (Великобритания) — 2255.
9 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 2055.
10 (9). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1612.
...
12 (10). Елена Веснина (Россия) — 1600.