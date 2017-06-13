Родина разгромила Като и может сыграть с Цибулковой в Хертогенбосхе

Российская теннисистка Евгения Родина вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе, разгромив представительницу Японии Мию Като (Q) со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность встречи составила 54 минуты. Евгения 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Хертогенбосхе Родина поспорит с победительницей противостояния Доминика Цибулкова (Словакия, 1) — Антония Лоттнер (Германия, Q).