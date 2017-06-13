Шафаржова вышла во второй круг турнира в Ноттингеме, обыграв Мин

Чешская теннисистка Люси Шафаржова, получившая от организаторов пятый номер посева, вышла во второй круг турнира в Ноттингеме, в трёх сетах обыграв американку Грэйс Мин, начавшую соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:2. Матч продолжался 2 часа 29 минут. Шафаржова восемь раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету Мин два эйса, четыре ошибки на подаче и два брейка.

За выход в четвертьфинал Шафаржова поспорит с Се Шувэй из Китайского Тайбэя – Тайваня.