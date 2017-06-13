Макхэйл не пустила во второй круг турнира в Ноттингеме вторую сеяную Севастову

Американская теннисистка Кристина Макхэйл вышла во второй круг турнира в Ноттингеме, в трёх сетах обыграв вторую ракетку соревнований Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:0, 5:7, 7:6 (7:2). Теннисистки провели на корте 2 часа 9 минут. Макхэйл шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть из восьми брейк-пойнтов. На счету Севастовой четыре эйса, одна ошибка на подаче и четыре брейка.

За выход в четвертьфинал турнира в Ноттингеме Макхэйл сыграет с гречанкой Марией Саккари.