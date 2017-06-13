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Макхэйл не пустила во второй круг турнира в Ноттингеме вторую сеяную Севастову

13 июня 2017, вторник. 23:36. Теннис

Американская теннисистка Кристина Макхэйл вышла во второй круг турнира в Ноттингеме, в трёх сетах обыграв вторую ракетку соревнований Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:0, 5:7, 7:6 (7:2). Теннисистки провели на корте 2 часа 9 минут. Макхэйл шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть из восьми брейк-пойнтов. На счету Севастовой четыре эйса, одна ошибка на подаче и четыре брейка.

За выход в четвертьфинал турнира в Ноттингеме Макхэйл сыграет с гречанкой Марией Саккари.

Ноттингем 2017. 1-й круг
13 июня 2017 года, вторник. 20:40 МСК
Кристина
Макхэйл
Анастасия
Севастова
6:0 5:7 7:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анастасия Севастова Кристина Макхэйл
Новости. Теннис
13 июня 2017, вторник
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