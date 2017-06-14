Лоттнер победила лидера посева Цибулкову и сыграет с Родиной в Хертогенбосхе

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова (1) не смогла пробиться во второй круг турнира в Хертогенбосхе, в трёх сетах проиграв представительнице Германии Антонии Лоттнер со счётом 5:7, 6:2, 4:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 12 минут. Уроженка Братиславы дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 9 эйсов, 7 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Хертогенбосхе Лоттнер поспорит с россиянкой Евгенией Родиной.