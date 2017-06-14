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Лоттнер победила лидера посева Цибулкову и сыграет с Родиной в Хертогенбосхе

14 июня 2017, среда. 16:42. Теннис

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова (1) не смогла пробиться во второй круг турнира в Хертогенбосхе, в трёх сетах проиграв представительнице Германии Антонии Лоттнер со счётом 5:7, 6:2, 4:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 12 минут. Уроженка Братиславы дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 9 эйсов, 7 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Хертогенбосхе Лоттнер поспорит с россиянкой Евгенией Родиной.

Хертогенбосх 2017. 1-й круг
14 июня 2017 года, среда. 14:15 МСК
Доминика
Цибулкова
Антония
Лоттнер
5:7 6:2 4:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Доминика Цибулкова Евгения Родина
Новости. Теннис
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