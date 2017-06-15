Медведев обыграл Коккинакиса и вышел в 1/4 финала в Хертогенбосхе

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе, обыграв представителя Австралии Танаси Коккинакиса со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. Даниил 11 раз подал навылет совершил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Коккинакис — Медведев в Хертогенбосхе

За выход в полуфинал Медведев поспорит с представителем Хорватии Иво Карловичем (3).