Российская теннисистка Евгения Родина вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе, обыграв представительницу Германии Антонию Лоттнер (Q) со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты. Евгения дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 5 двойных ошибок и 3 брейка.



За выход в полуфинал соревнований в Хертогенбосхе Родина поспорит с победительницей противостояния Рихел Хогенкамп (Нидерланды, LD) — Ана Конюх (Хорватия, 5).