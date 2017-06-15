Родина в четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе сыграет с Конюх

Хорватка Ана Конюх (5) пробилась в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе, в трёх партиях одолев представительницу Нидерландов Рихел Хогенкамп со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту. Ана совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Хертогенбосхе хорватская теннисистка поспорит с представительницей России Евгенией Родиной. Этот поединок состоится 16 июня.