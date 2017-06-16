Младенович: с каждым матчем на траве я играю всё лучше

Француженка Кристина Младенович, переигравшая во втором круге турнира в Хертогенбосхе белоруску Александру Саснович со счётом 3:6, 6:2, 6:2, рассказала, что помогло ей добиться успеха.

«Мне было очень тяжело — мы играли более двух часов. С Александрой очень трудно играть на траве. В прошлом году я проиграла ей на Уимблдоне. Думаю, игра Александры очень хорошо подходит для травяного покрытия. Это был вызов для меня. Я рада, что смогла перевернуть ход встречи и прибавить в середине второго сета.

Думаю, я с каждым матчем играю на траве всё лучше. Условия игры в Хертогенбосхе очень трудные. Как вы видите, в сетке много сенсаций и неожиданностей. Думаю, ключ в том, что я борюсь в каждом матче и сама создаю шансы», — приводит слова Младенович официальный сайт WТА.