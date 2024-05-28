Рыбакина обыграла бельгийку Миннен в первом круге «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 28 мая, завершился матч первого круга грунтового турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» с участием казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной и бельгийки Гретье Миннен. Со счетом 6:2, 6:3 победу одержала Рыбакина.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2024, вторник. 12:10 МСК
85
Гретье Миннен
Г. Миннен
Окончен
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4
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Матч продолжался 1 час 13 минут. Рыбакина смогла сделать пять подач навылет, её соперница — только три. Две двойные ошибки допустила бельгийка, казахстанская теннисистка допустила на одну больше — три. Рыбакиной удалось реализовать шесть брейк-пойнтов из десяти возможных, а Миннен — лишь три из четырёх.
Теперь Рыбакина встретится с победительницей матча между Анжеликой Кербер и Аранчей Рус.
Напомним, прошлый турнир, «тысячник» в Риме, Рыбакина пропустила из-за болезни и не смогла защитить титул.
Комментарии
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