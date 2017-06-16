Хингис: я согласна с тем, что сейчас 20 теннисисток могут выиграть ТБШ

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде швейцарка Мартина Хингис сказала, что круг потенциальных чемпионок турниров «Большого шлема» сейчас очень широк. Победительницей «Ролан Гаррос — 2017» стала 20-летняя представительница Латвии Елена Остапенко.

«Я согласна с тем, что сейчас 20 теннисисток могут выиграть турнир «Большого шлема». Мы все видели, чего добилась Остапенко на «Ролан Гаррос». Я ожидала её успех, потому что на юниорском уровне она выступала прекрасно. Свитолина может выиграть турнир «Большого шлема». Также пришло время блистать Халеп.

Но и Серена останется в туре. Она моложе меня, так что может продолжать побеждать», — цитирует Хингис Tennis World USA.