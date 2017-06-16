Родина проиграла Конюх в Хертогенбосхе, не реализовав пять матчболов

Россиянка Евгения Родина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Хертогенбосхе, в трёх сетах проиграв представительнице Хорватии Ане Конюх (5) со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 (10:12). Продолжительность встречи составила 2 час 35 минут. Евгения 1 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и взяла 7 геймов на подаче соперницы. На счету Аны 10 эйсов, 5 двойных ошибок и 8 брейков. Евгения на тай-брейке упустила пять матчболов.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Родина — Конюх в Хертогенбосхе

За выход в финал Конюх поспорит с россиянкой Натальей Вихлянцевой.