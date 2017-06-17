Вихлянцева впервые вышла в финал турнира WТА, одолев Конюх в Хертогенбосхе

Россиянка Наталья Вихлянцева в полуфинале турнира в Хертогенбосхе переиграла хорватку Ану Конюх (5) со счётом 6:3, 7:5. 20-летняя уроженка Волгограда, занимающая 74-е место в рейтинге WТА, за 1 час 18 минут исполнила 4 эйса, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 3 брейк-пойнта из 4, проиграв 1 гейм на своей подаче.

За первый титул в карьере Вихлянцева поспорит либо с эстонкой Анетт Контавейт, либо с украинкой Лесей Цуренко (7).

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Вихлянцева — Конюх в Хертогенбосхе.