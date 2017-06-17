Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Вихлянцева впервые вышла в финал турнира WТА, одолев Конюх в Хертогенбосхе

17 июня 2017, суббота. 13:35. Теннис

Россиянка Наталья Вихлянцева в полуфинале турнира в Хертогенбосхе переиграла хорватку Ану Конюх (5) со счётом 6:3, 7:5. 20-летняя уроженка Волгограда, занимающая 74-е место в рейтинге WТА, за 1 час 18 минут исполнила 4 эйса, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 3 брейк-пойнта из 4, проиграв 1 гейм на своей подаче.

За первый титул в карьере Вихлянцева поспорит либо с эстонкой Анетт Контавейт, либо с украинкой Лесей Цуренко (7).

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:
Текстовая онлайн-трансляция матча Вихлянцева — Конюх в Хертогенбосхе.

Хертогенбосх 2017. 1/2 финала
17 июня 2017 года, суббота. 12:00 МСК
Ана
Конюх
Наталья
Вихлянцева
3:6 5:7
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Наталья Вихлянцева
Новости. Теннис
17 июня 2017, суббота
13:35 Вихлянцева впервые вышла в финал турнира WТА, одолев Конюх в Хертогенбосхе
13:02 Хенман: Федерер и Надаль восхитительны, но удивляться здесь нечему
12:00 Вавринка: Федерер и Надаль — теннисные монстры
10:35 Бушар: Надаль — не человек. Он нас всех ещё удивит
09:56 Т. Надаль: главным фаворитом Уимблдона считаю Федерера
09:32 Текстовая онлайн-трансляция полуфинала Вихлянцева — Конюх в Хертогенбосхе
00:56 Как сложится для Виктории Азаренко Уимблдон-2017?
16 июня 2017, пятница
23:47 Цуренко: в матче с Младенович старалась играть агрессивно, и это сработало
23:25 Кляйн был дисквалифицирован за то, что назвал себя глупым человеком
22:33 Лопес: я старался не допускать, чтобы Бердых брал нити игры в свои руки
22:21 А. Зверев: я вырос на грунтовых кортах, но сейчас травяные очень хороши
22:03 Две трети читателей считают, что Серена больше не станет первой ракеткой мира
21:23 Чилич: с каждым днём турнира в Хертогенбосхе я играю всё лучше
21:19 Карлович: это был отличный матч, я сыграл просто невероятно
20:24 Шафаржова обыграла Пиронкову в Ноттингеме, несмотря на «баранку» во втором сете
19:56 Пэр стал последним полуфиналистом турнира в Штутгарте
19:45 Контавейт легко обыграла Виттёфт на турнире в Хертогенбосхе
18:27 Чилич в двух сетах победил Поспишила, отыгравшись с 2:5 во второй партии
18:21 Хаас проиграл М. Звереву в четвертьфинале Штутгарта
18:17 Родина проиграла Конюх в Хертогенбосхе, не реализовав пять матчболов
17:58 Соперницей Конты в полуфинале турнира в Ноттингеме будет Рыбарикова
16:59 Дель Потро снялся с турнира в Лондоне
16:50 А. Зверев обыграл Беннето и встретится с Мюллером на турнире в Хертогенбосхе
16:24 Пуи одолел Кольшрайбера и вышел в полуфинал турнира в Штутгарте
16:21 Векич вышла в полуфинал турнира в Ноттингеме
15:14 Медведев проиграл Карловичу в четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе
15:05 Цуренко отдала всего 4 гейма Младенович в 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе
14:44 Конта в двух сетах победила Барти и вышла в полуфинал в Ноттингеме
14:36 21 эйс не спас Бердыха от поражения в матче с Ф. Лопесом на турнире в Штутгарте
14:13 Мюллер стал первым полуфиналистом турнира в Хертогенбосхе
14:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Родина — Конюх в Хертогенбосхе
13:51 Вихлянцева: я приехала в Хертогенбосх с надеждой выиграть одну встречу
13:25 Вихлянцева вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосхе, обыграв Рус
12:30 Текстовая онлайн-трансляция матча Карлович — Медведев в Хертогенбосхе
12:28 Федерер не сыграет с командой Беларуси в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса
11:26 Маррей: я бы предпочёл, чтобы сеты были короче
11:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Вихлянцева — Рус в Хертогенбосхе
10:09 Хингис: я согласна с тем, что сейчас 20 теннисисток могут выиграть ТБШ
09:19 Остапенко победила в номинации «Прорыв месяца» по итогам мая
09:17 Халеп признана лучшей теннисисткой мая
09:16 Удар В. Уильямс на турнире в Риме признан лучшим по итогам мая
00:47 Медведев: к сожалению, у Коккинакиса были проблемы с запястьем
00:25 Чилич: всегда трудно проводить первый матч на траве
00:01 Младенович: с каждым матчем на траве я играю всё лучше
15 июня 2017, четверг
23:04 20 июня выйдет документальный фильм о Марии Шараповой
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как Виктория Азаренко выступит на Уимблдоне после длительной паузы из-за рождения ребёнка?
Архив →
© championat.com, 2000–2017