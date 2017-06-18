Робредо: разница в достижениях Надаля и Джоковича — несколько световых лет

Испанец Томми Робредо признался, что не считает правильным термин «Большая четвёрка», в которую включают британца Энди Маррея, серба Новака Джоковича, швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля.

«Я бы не говорил о «Большой четвёрке» в туре, потому что для меня Надаль и Федерер — игроки из другого измерения. Рафа выиграл «Ролан Гаррос», турниры в Монте-Карло и Барселоне по 10 раз. Легко говорить об этом, но если задуматься, то это кажется невероятным.

Несмотря на что Маррей — первая ракетка мира и феномен, Надаль остаётся иконой за свои достижения за то, что так долго выступает, за его титулы на турнирах «Большого шлема», «Мастерс-1000» и его автографы. Если сравнить это с достижениями Джоковича, то разница — в несколько световых лет. Но я могу ошибаться. Далее следует Федерер, который остаётся успешным, несмотря на то, что пропускает шесть месяцев», — цитирует Робредо Mundo Deportivo.