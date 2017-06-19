Конта стала седьмой ракеткой мира, Вихлянцева — 65-й

В обновлённом рейтинге WТА от 19 июня британка Йоханна Конта поднялась на седьмую строчку. Лучшая из россиянок, Светлана Кузнецова, располагается на девятой позиции. Её соотечественница Наталья Вихлянцева поднялась на 65-ю строчку.

Рейтинг WTA. 19 июня

1 (1). Анжелика Кербер (Германия) — 6965.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6850.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6690.

4 (4). Серена Уильямс (США) — 4810.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4765.

6 (6). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4420.

7 (8). Йоханна Конта (Великобритания) — 4400.

8 (7). Каролина Возняцки (Дания) — 4345.

9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4310.

10 (10). Агнешка Радваньска (Польша) — 3985.

…

15 (16). Елена Веснина (Россия) — 2876.

17 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2580.

29 (29). Дарья Касаткина (Россия) — 1580.

43 (41). Екатерина Макарова (Россия) — 1265.

65 (74). Наталья Вихлянцева (Россия) – 944.

76 (76). Екатерина Александрова (Россия) — 762.

84 (80). Евгения Родина (Россия) — 718.

179 (175). Мария Шарапова (Россия) – 310.