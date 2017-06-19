Суарес: надеюсь, что смогу выиграть 50 титулов парном разряде

Бразилец Бруно Суарес поделился эмоциями после завоевания титула на турнире в Штутгарте в парном разряде. В финале он в дуэте с британцем Джейми Марреем одолел австрийца Оливера Мараха и хорвата Мате Павича со счётом 6:7 (4:7), 7:5, [10:5]. Для Бруно этот титул стал 25-м в карьере в парном разряде.

«Очень тяжёлая победа. Здесь очень быстрое покрытие, так что играть было нелегко. Все подавали прекрасно, поэтому шансов на приёме было не так много. Мы играли мощно, стабильно хорошо подавали и провели прекрасный гейм при счёте 5:5 во втором сете, когда нам удалось сделать брейк. В концовке мы сыграли здорово.

25 титулов в парном разряде — это поразительный результат. Если честно, никогда не думал, что смогу достичь такой отметки. Надеюсь, что смогу выиграть и 50», — приводит слова Суареса официальный сайт тура.