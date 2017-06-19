11 эйсов помогли Осаке одолеть Дэвис на турнире в Бирмингеме

Американская теннисистка Лорен Дэвис не смогла пробиться во второй круг турнира в Бирмингеме, проиграв представительнице Японии Наоми Осаке со счётом 1:6, 6:2, 6:7 (4:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 20 минут. Лорен 6 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 11 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований Осака поспорит с победительницей противостояния Доминика Цибулкова (Словакия, 3) — Люси Шафаржова (Чехия).