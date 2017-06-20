Стрыцова: я пока об Уимблдоне не думаю. Бирмингем — важный турнир для меня

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова поделилась впечатлениями после победы над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой в первом круге турнира в Бирмингеме со счётом 6:3, 6:3.

«На корте было очень жарко, но всё равно изменения получились к лучшему, ведь в прошлом году мы играли парный финал в зале. Я не показала свой лучший теннис, но важно, что я одержала победу, так как мне нужно защитить немало очков на этой неделе. Мне нужна игровая практика на траве.

Я пока об Уимблдоне не думаю. Бирмингем — важный турнир для меня. Надеюсь, я смогу продолжать побеждать», — цитирует Стрыцову официальный сайт тура.