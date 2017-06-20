Квитова стартовала на турнире в Бирмингеме с победы над Шмитковой

Чешская теннисистка Петра Квитова (7) вышла во второй круг турнира в Бирмингеме, обыграв свою соотечественницу Терезу Шмиткову (LL) со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. Двукратная победительница Уимблдона 5 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Квитова поспорит с представительницей Великобритании Наоми Броэди (WC).