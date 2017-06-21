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Коккинакис: я серьёзно задумывался об уходе из тенниса

21 июня 2017, среда. 09:08. Теннис

Представитель Австралии Танаси Коккинакис поделился впечатлениями после победы над канадцем Милошем Раоничем в первом круге турнира в Лондоне со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (10:8) и рассказал, как проходил процесс его восстановления после травм.

«Это огромный успех. Лучшая победа в моей карьере. Я добился её так скоро после возвращения в тур — это придаст уверенности. Но каждая игра отличается от предыдущей. Как и тренировки от матчей. Я хорошо тренировался, но, выйдя на корт, я очень нервничал. Мяч после моих первых ударов с форхенда летел к ограде. Я подумал: «Боже, всё опять плохо». К счастью, подача помогла мне. Я выиграл самые важные розыгрыши. Это было здорово.

У меня было много травм — плечо, локоть, паховые мышцы и другое. Спина всё ещё болит. Я не знаю, как буду чувствовать себя после 30 лет, но это интересно.

Я серьёзно задумывался об уходе из тенниса. Я не могу назвать себя очень темпераментным человеком, но за пару недель до «Ролан Гаррос» я каждый день ломал ракетки на тренировках. Я просто ненавидел то, что делаю. Это был не я. Побеждать на тренировках — это хорошо, но я не был уверен в себе. Я чувствовал, что проблемы со здоровьем ещё остаются, и я не был доволен своей игрой.

Сейчас я просто стараюсь наслаждаться игрой. Конечно, такая победа поможет мне. Я показал отличный уровень на тренировке, но хочется выигрывать матчи. Тренировки — отстой. Победа в матче — вот, что имеет значение. Ощущения очень приятные.

Я старался сохранять позитивный настрой. Хуже всего было, когда я был близок к возвращению, но что-то опять шло не так. Это было самым тяжёлым. Если бы мне сказали: «Ты пропустишь год, а потом сможешь играть», я бы мог принять это психологически. Но проходило четыре месяца, и вдруг опять что-то всплывало, и я вынужден был пропустить ещё два месяца — вот как у меня прошла эта пара лет», — цитирует Коккинакиса официальный сайт тура.

Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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Милош Раонич Танаси Коккинакис
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