Хаас: я надеюсь, что получу «уайлд-кард» на Уимблдон

Немец Томми Хаас поделился эмоциями после поражения от австралийца Бернарда Томича в первом круге турнира в Галле со счётом 4:6, 4:6. Этот сезон является последним в карьере 39-летнего уроженца Гамбурга.

«Когда я ношу дочь Валентину на руках — это всегда нечто особенное. А покидать корт, держа её на руках, — это словно вишенка на торте. Конечно, это было очень эмоционально. Никогда не знаешь, как стоит подготовиться к своему последнему матчу на турнире. Особенно в таком месте, где я добивался больших успехов. Я с большим удовольствием приезжал сюда каждый год.

Я рад, что смог выйти на корт сегодня, и постарался победить. Я уже давно знаю директора турнира Ральфа. Для меня это один из лучших турниров.

Я недоволен тем, как сыграл сегодня перед болельщиками в Галле, но иногда так бывает. В последние дни организм был не в том состоянии, которое хотелось бы видеть. К тому же у меня был непростой соперник. Вообще я многие вещи в своём организме сейчас контролирую с трудом, но всё равно стараюсь набирать форму. С нетерпением жду турниров, которые ещё рады видеть меня — Бостад, Гамбург, Кицбюэль. Я надеюсь, что получу «уайлд-кард» на Уимблдон, а дальше будет видно.

Если тело выдержит, то я бы хотел сыграть на US Open и, возможно, в Вене. Но это под знаком вопроса. В следующем году я уже выступать не буду», — цитирует Хааса официальный сайт тура.