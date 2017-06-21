Конта: по ходу матча с Цуренко уровень моей игры снизился

Британская теннисистка Йоханна Конта прокомментировала свою победу в первом круге турнира в Бирмингеме над представительницей Украины Лесей Цуренко со счётом 6:3, 7:6 (8:6) и поделилась ожиданиями от матча с американкой Коко Вандевеге.

«Делать брейки в этом матче было сложно. Я чувствовала, что по ходу встречи уровень моей игры снизился. Был один гейм на моей подаче, когда соперница сделала брейк и получила заряд уверенности. Мне было нелегко вернуться в игру и спасти второй сет. Но я боролась в каждом розыгрыше. Я просто старалась сыграть как можно лучше. Соперница подавала очень умно, варьируя вращение, так что адаптироваться было сложно. Но ближе к концу второй партии мне это удавалось лучше.

Думаю, покрытие здесь более быстрое, чем в Ноттингеме. Здесь просто больше травы, и она выше. Не знаю, так ли это, но мне так кажется. Покрытие просто прекрасное, и я так рада возможности вновь выступать на траве на местном центральном корте.

Коко — очень мощная теннисистка. Она выполняет сильные удары. Я знаю, что ей нравится играть на траве. Кажется, она доходила до четвертьфинала или четвёртого круга Уимблдона, так что уже добивалась успешных результатов на траве. Матч будет непростым», — цитирует Конту официальный сайт тура.