Хаас получил «уайлд-кард» в основную сетку Уимблдона, Потапова — в квалификацию

Стали известны обладатели «уайлд-кард» на третий турнир «Большого шлема» 2017 года — Уимблдон. Приглашения в основную сетку в мужском одиночном разряде получили немец Томми Хаас, представитель Канады Денис Шаповалов, а также британцы Джеймс Уорд, Брайдан Кляйн и Кэмерон Норри.

16-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова получила «уайлд-кард» в квалификацию в женском одиночном разряде. В 2016 году уроженка Саратова стала победительницей юниорского Уимблдона.

Уимблдон пройдёт с 3 по 16 июля.