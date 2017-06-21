Шафаржова уверенно переиграла Осаку и вышла в четвертьфинал турнира в Англии

Чешка Люси Шафаржова во втором круге турнира в Бирмингеме уверенно победила японку Наоми Осаку со счётом 6:2, 6:4. Теннисистки провели на корте 11 часов 10 минут. 30-летняя уроженка Брно, занимающая 41-е место в рейтинге WТА, 6 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки, не позволила сопернице создать ни одного брейк-пойнта, а также выиграла 3 гейма на подаче Осаки.

За выход в полуфинал Шафаржова поспорит с австралийкой Дарьей Гавриловой, ранее переигравшей чешку Катержину Синякову со счётом 7:5, 2:6, 6:4.