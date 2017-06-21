Димитров: рад, что победил Беннето, не показав своего лучшего тенниса

Болгарин Григор Димитров оценил свою игру в матче второго круга турнира в Лондоне, в котором он переиграл француза Жюльена Беннето со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

«Я просто был сосредоточен на своей игре и выполнял то, что и должен был. Я рад, что победил, а ещё больше рад, что прошёл дальше, не показав при этом своего лучшего тенниса. Думаю, с каждым матчем уровень моей игры становится всё выше и выше», — приводит слова Димитрова официальный сайт АТР.

В четвертьфинале Димитров сыграет либо с россиянином Даниилом Медведевым, либо с австралийцем Танаси Коккинакисом.