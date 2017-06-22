Барти: Стрыцова не просто так была игроком топ-20

Австралийка Эшли Барти поделилась впечатлениями после победы над чешкой Барборой Стрыцовой во втором круге турнира в Бирмингеме со счётом 6:3, 3:6, 6:1.

«Очень приятно выйти в четвертьфинал этого турнира. Я провела здесь пару отличных матчей. Мне нравится травяной сезон. Я уже добивалась успеха в Бирмингеме в паре. Рада, что теперь прошла в четвертьфинал в одиночном разряде.

Стрыцова не просто так была игроком топ-20. Она действовала уверенно, а я подарила ей слишком много лёгких очков во втором сете. Мне пришлось внести изменения в тактику, и в третьем сете это дало результат», — цитирует Барти официальный сайт тура.