Ф. Майер одолел Пуи и может сыграть с Федерером в четвертьфинале турнира в Галле

Немец Флориан Майер во втором круге турнира в Галле одержал волевую победу над французом Люкой Пуи (6) со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. 33-летний уроженец Байройта, занимающий 134-е место в рейтинге АТР, 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 3 брейк-пойнта из 7 и проиграл 1 гейм на своей подаче.

Следующим оппонентом Майера станет либо швейцарец Роджер Федерер (1), либо соотечественник Миша Зверев. Четвертьфиналы пройдут в пятницу, 23 июня.