Мюллер победил Куэрри и вышел в полуфинал турнира в Лондоне

Представитель Люксембурга Жиль Мюллер пробился в полуфинал турнира в Лондоне, в двух партиях обыграв американца Сэма Куэрри со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. Жиль 12 раз подал навылет и взял 1 гейм на подаче соперника. На счету его соперника 12 эйсов и ни одного брейка.

За выход в финал соревнований в столице Великобритании Мюллер поспорит с победителем противостояния Марин Чилич (Хорватия, 4) — Дональд Янг (США). Соревнования в Лондоне завершатся 25 июня.