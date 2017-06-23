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А. Зверев одержал победу над Баутиста-Агутом в четвертьфинале турнира в Галле

23 июня 2017, пятница. 21:35. Теннис

Немец Александр Зверев (4) одержал победу над испанцем Роберто Баутиста-Агутом (7) в четвертьфинале соревнований в Галле со счётом 6:7 (6:8), 7:6 (7:1), 6:1.

Матч продолжался 2 часа 12 минут. Зверев сделал 19 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Баутиста-Агута 2 подачи навылет и 1 двойная. Брейк-пойнтов у испанского теннисиста не было.

За выход в финал Зверев поспорит с французом Ришаром Гаске. В случае завоевания титула Александр вернётся в топ-10, вытеснив из десятки лучших француза Жо-Вильфрида Цонгу.

Галле 2017. 1/4 финала
23 июня 2017 года, пятница. 19:10 МСК
Роберто
Баутиста-Агут
Александр
Зверев
7:6 6:7 1:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Зверев Роберто Баутиста-Агут
Новости. Теннис
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