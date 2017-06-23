А. Зверев одержал победу над Баутиста-Агутом в четвертьфинале турнира в Галле

Немец Александр Зверев (4) одержал победу над испанцем Роберто Баутиста-Агутом (7) в четвертьфинале соревнований в Галле со счётом 6:7 (6:8), 7:6 (7:1), 6:1.



Матч продолжался 2 часа 12 минут. Зверев сделал 19 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Баутиста-Агута 2 подачи навылет и 1 двойная. Брейк-пойнтов у испанского теннисиста не было.



За выход в финал Зверев поспорит с французом Ришаром Гаске. В случае завоевания титула Александр вернётся в топ-10, вытеснив из десятки лучших француза Жо-Вильфрида Цонгу.