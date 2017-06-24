Кудрявцев на двух тай-брейках уступил в квалификации турнира в Анталии

Россиянин Александр Кудрявцев в первом раунде квалификации турнира в Анталии уступил южноафриканцу Ллойду Харрису (3) со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (5:7). Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. 31-летний уроженец Екатеринбурга, занимающий 276-е место в рейтинге АТР, восемь раз подал навылет и сделал двп двойные ошибки. Ллойд исполнил 22 эйса при трёх двойных. Ни один из теннисистов не выиграл ни гейма на подаче оппонента. Александр отыграл пять брейк-пойнтов, а Ллойд — семь.

За выход в основную сетку соревнований Харрис поспорит с поляком Камилем Майхшаком.