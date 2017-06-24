Гёргес отдала Беллис всего два гейма в полуфинале турнира на Мальорке

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес вышла в финал турнира на Мальорке, в двух сетах разгромив американку Катрин Беллис со счетом 6:1, 6:1. Матч продолжался ровно один час. Гёргес шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи. На счету Беллис один брейк и одна ошибка на подаче. Теннисистки впервые встречались друг с другом.

За титул турнира на Мальорке Гёргес сыграет с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция, 3) — Анастасия Севастова (Латвия, 2).