Кузнецов разгромил соперника из Зимбабве в первом круге квалификации Истбурна

Россиянин Андрей Кузнецов (2) вышел во второй, финальный раунд квалификации к турниру в Истбурне. Андрей разгромил зимбабвийца Таканьи Гарангангу со счётом 6:0, 6:3.



Теннисисты провели на корте всего 48 минут. Кузнецов 6 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Гаранганги два эйса и 6 двойных. Он не заработал ни одного брейк-пойнта и взял на приёме всего 6 очков.



За выход в основную сетку соревнований Андрей поспорит либо с хорватом Франко Шкугором, либо с поляком Ежи Яновичем.