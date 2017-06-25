Квитова: о лучшем возвращении в тур я и мечтать не могла

Чешка Петра Квитова, вышедшая в финал турнира в Бирмингеме после отказа своей соотечественницы Люси Шафаржовой от продолжения борьбы при счёте 1:6, 0:1, прокомментировала этот поединок, своё возвращение в тур и предстоящую встречу в финале с австралийкой Эшли Барти.



«В первую очередь я думала о своей игре. Мне очень жаль, что у Люси были проблемы со здоровьем, и надеюсь, что она быстро поправится. Она провела отличный турнир.



Я рада, что вышла в финал, хотя немного странно сделать это таким образом. С моей рукой сейчас всё в порядке, и это самая главная и хорошая новость, какая только может быть.



О лучшем возвращении в тур я и мечтать не могла. В Париже я чувствовала себя немного странно и не смогла показать там свой лучший теннис. Здорово, что здесь мне это удаётся. Я уже провела четыре матча, и это отлично в преддверии финала. Надеюсь, там мне удастся сыграть так же быстро и агрессивно, как в предыдущих поединках, и надеюсь, что моя подача снова мне поможет.



У Эшли отличное чувство мяча. Она часто меняет направление ударов, выполняет резаные, играет у сетки. Будет интерсно сыграть с теннисисткой, от которой никогда не знаешь, чего ожидать», — приводит слова Квитовой официальный сайт WTA.