Касаткина отказалась от выступления на турнире в Истбурне

Россиянка Дарья Касаткина снялась с соревнований в Истбурне. В первом круге она должна была сыграть с кем-то из прошедших квалификацию теннисисток, а в случае выхода во второй раунд встретилась бы с Еленой Весниной (12). Напомним, что ранее Касаткина отказалась и от выступления в Бирмингеме. Последним на данный момент турниром для неё был «Ролан Гаррос», где она дошла до третьего круга и проиграла будущей финалистке, румынке Симоне Халеп.



Место Касаткиной в основной сетке заняла парагвайка Вероника Сепеде-Ройг, ставшая «лаки-лузером». Она сыграет с представляющей Тайвань Се Шувэй.