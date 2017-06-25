Севастова завоевала на Мальорке первый титул после возобновления карьеры

Латвийка Анастасия Севастова (2) стала чемпионкой соревнований на Мальорке, победив в финальном матче немку Юлию Гёргес в трёх партиях — 6:4, 3:6, 6:3. Отметим, что по пути к финалу Гёргес не проигрывала больше четырёх геймов в одном сете.



Теннисистки провели на корте 2 часа 14 минут. Севастова 5 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Гёргес 3 эйса, 5 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.



Для Анастасии это второй титул в карьере после Оэйраша-2010. С тех пор она успела объявить о завершении карьеры из-за травм в мае 2013 года и вернуться на корт в 2015-м.