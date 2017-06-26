Квитова: может, прозвучит странно, но даже хорошо, что я проиграла первый сет

Чешка Петра Квитова поделилась эмоциями после победы в финале турнира в Бирмингеме над австралийкой Эшли Барти со счётом 4:6, 6:3, 6:2. Уроженка Биловца в декабре 2016 года получила серьёзную травму руки в результате нападения вооружённого грабителя и была вынуждена пропустить полгода. Она вернулась на корт на «Ролан Гаррос — 2017», где уступила во втором круге.

«Конечно, я просто счастлива. Не ожидала, что смогу завоевать титул на своём втором турнире после возвращения в тур. Это сказка. Я нервничала, но не так, как раньше. Это был мой первый финал за долгое время, и справиться было нелегко. Мне было непросто. Здорово, когда побеждаешь, играя хорошо, но лучше всего, когда выигрываешь, не демонстрируя отличного тенниса.

Может, это прозвучит странно, но даже хорошо, что я проиграла первый сет. Мне пришлось бороться во втором и третьем сетах. То, что я сражалась, несмотря на проигрыш партии, придаст мне уверенности. Я знаю, что всё ещё могу выигрывать долгие матчи. Это важно.

В моей жизни был сложный период, не связанный с теннисом. Я просто рада, что жива и наконец здорова, могу правильно двигать пальцами. Это нечто особенное. То, что я жива и продолжаю карьеру, — это бонус для меня. Это то, ради чего я боролась, чтобы вернуться. Я всегда говорила, что я здесь не просто чтобы поиграть в теннис. Хочу выступать как можно лучше и завоёвывать трофеи. Горжусь тем, что смогла сделать это в Бирмингеме», — цитирует Квитову официальный сайт тура.