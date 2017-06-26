Рублёв сыграет с Домингешем, Кравчук — с Донати в квалификации Уимблдона

Стали известны результаты жеребьёвки квалификации третьего турнира «Большого шлема» 2017 года — Уимблдона. На старте отборочных соревнований россиянин Константин Кравчук (16) сыграет с итальянцем Маттео Донати. Теймураз Габашвили встретится с представителем Чехии Яном Сатралом (26). Андрей Рублёв (5) сыграет с португальцем Жоау Домингешем.

В квалификации соревнований в парном разряде россияне Евгений Донской и Константин Кравчук сыграют с американцем Максом Шнуром и Се Чэнпэном из Китайского Тайбэя (5).

Матчи квалификации стартуют 26 июня. Поединки основной сетки Уимблдона начнутся 3 июля.