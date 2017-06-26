Багдатис разгромил Басилашвили в первом круге турнира в Анталье

Киприот Маркос Багдатис вышел во второй круг турнира в Анталье, отдав всего три гейма представителю Грузии Николозу Басилашвили — 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 49 минут. Уроженец Лимассола 9 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету Басилашвили 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Анталье Багдатис поспорит с победителем противостояния Карлос Берлок (Аргентина) — Виктор Троицки (Сербия, 6).