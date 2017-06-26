Семеро россиянок стартуют в квалификации Уимблдона

Стала известна сетка стартующего завтра квалификационного турнира Уимблдона среди женщин. Пробиться в основную стадию травяного турнира «Большого шлема» попытаются семеро россиянок: Софья Жук, Анастасия Комардина, Виктория Каменская, Алла Кудрявцева, Анна Калинская, Анна Блинкова и Вероника Кудерметова.
Пары первого раунда квалификации с участием россиянок:
Онс Жабер (Тунис, 3) – Софья Жук (Россия)
Анастасия Комардина (Россия) — Айша Мухаммад (США, 17)
Виктория Каменская (Россия) — Мари Бузкова (Чехия)
Тамара Цидансек (Словения) – Алла Кудрявцева (Россия)
Анна Калинская (Россия) — Франсуаза Абанда (Канада, 23)
Анна Блинкова (Россия, 5) — Конни Перрин (Швейцария)
Кристи Эрим Анн (США, 6) — Вероника Кудерметова (Россия)