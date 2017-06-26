Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Джокович продолжит сотрудничество с Агасси на Уимблдоне

26 июня 2017, понедельник. 23:52. Теннис

Серб Новак Джокович намерен продолжить работу со своим новым наставником, известным в недавнем прошлом американским теннисистом Андре Агасси, во время Уимблдона.

«Мы будем сотрудничать с Агасси на Уимблдоне до тех пор, пока я не покину соревнования. Познакомившись с ним поближе во время „Ролан Гаррос“, я увидел, как сильно его волнует сама игра и как хорошо он её понимает. Мне было интересно услышать его мнение по поводу того, что мне необходимо сделать, чтобы улучшить игру и вернуться на прежний уровень. Не знаю, сколько времени это займёт, но мне всё ещё нравится играть. И пока это будет так, я продолжу выступать», — приводит слова Джоковича The Guardian.

Источник: The Guardian Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Новак Джокович
Новости. Теннис
27 июня 2017, вторник
00:47 Азаренко: поедание первой аккредитации для Лео интереснее, чем тренировка мамы
26 июня 2017, понедельник
23:52 Джокович продолжит сотрудничество с Агасси на Уимблдоне
23:18 Десять россиянок стартуют в квалификации Уимблдона
21:26 Дэвис обыграла Кучову и сразится с Радваньской на турнире в Истбурне
21:14 Себальос проиграл 236-й ракетке мира на старте турнира в Истбурне
21:04 Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Истбурне, обыграв Мертенс
20:52 Остапенко и Арруабаррена вышли в третий круг турнира в Истбурне
20:35 Габашвили вышел во второй раунд квалификации Уимблдона
20:10 Берлок не пустил Троицки во 2-й круг в Анталье, Сафват отыграл 5 матчболов
19:50 Рублёв победил Домингеша на старте квалификации Уимблдона
19:19 Хасе вышел во 2-й круг турнира в Истбурне, обыграв Маю
19:04 Уотсон не пустила Цибулкову в третий круг турнира в Истбурне
18:35 Пэн Шуай и Чжан Шуай вышли во второй круг турнира в Истбурне
17:17 Андерсон стартовал на турнире в Истбурне с победы над Беллуччи
17:10 Багдатис разгромил Басилашвили в первом круге турнира в Анталье
16:55 Каролина Плишкова обыграла Риске во втором круге турнира в Истбурне
16:46 Макарова и Веснина разгромили Юрак и Родионову на старте турнира в Истбурне
16:40 Д. Макинрой: в мужском туре Серена занимала бы где-то 700-е место
16:25 Доналдсон победил Шварцмана, Поспишил — Веселы на турнире в Истбурне
16:23 Кравчук победил Донати на старте квалификации Уимблдона
15:50 Албот, Раманатан и Сугита вышли во второй круг турнира в Анталье
15:30 Первой соперницей Кербер на турнире в Истбурне будет Кр. Плишкова
15:17 Янг одолел Эдмунда на старте турнира в Истбурне
14:43 Квитова снялась с турнира в Истбурне
14:32 Кырстя вышла во второй круг турнира в Истбурне, Макхэйл снялась
14:06 Гёргес и Беллис снялись с турнира в Истбурне
14:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Мертенс в Истбурне
13:02 Беккер: почему бы Федереру не выиграть 20 титулов на турнирах «Большого шлема»?
12:30 Надаль: звание первой ракетки мира по итогам Уимблдона не является моей целью
11:30 Видеообзор финального матча турнира на Мальорке Севастова — Гёргес
11:29 Видеообзор матча Ф. Лопеса с Чиличем в финале турнира в Лондоне
10:59 Рублёв сыграет с Домингешем, Кравчук — с Донати в квалификации Уимблдона
10:50 St. Petersburg Open проведёт первый национальный теннисный марафон
10:19 Квитова: может, прозвучит странно, но даже хорошо, что я проиграла первый сет
09:24 Севастова: Юлия Гёргес, только не плачь!
09:22 Гёргес: я счастлива, что Севастова вернулась в теннис
09:19 Хачанов поднялся на вторую строчку в чемпионской гонке U21, Медведев — на пятую
09:14 Димитров поднялся на девятую строчку в чемпионской гонке ATP, Хачанов — на 33-ю
09:10 Чилич стал шестой ракеткой мира, Хачанов — 34-й, Рублёв впервые вошёл в топ-100
09:05 Свитолина поднялась на вторую строчку в чемпионской гонке WTA
09:02 Возняцки стала шестой ракеткой мира, Кузнецова — восьмой
05:13 Шарапова завершила запись аудиокниги-автобиографии
02:18 Павлюченкова — о победе Квитовой в Бирмингеме: это вдохновляет!
01:13 Барти: на траве я показывала хороший теннис и с нетерпением жду Уимблдона
00:35 Дж. Маррей: очень рад, что наконец-то стал чемпионом на этом домашнем турнире
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как Виктория Азаренко выступит на Уимблдоне после длительной паузы из-за рождения ребёнка?
Архив →
© championat.com, 2000–2017