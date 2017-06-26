Джокович продолжит сотрудничество с Агасси на Уимблдоне

Серб Новак Джокович намерен продолжить работу со своим новым наставником, известным в недавнем прошлом американским теннисистом Андре Агасси, во время Уимблдона.

«Мы будем сотрудничать с Агасси на Уимблдоне до тех пор, пока я не покину соревнования. Познакомившись с ним поближе во время „Ролан Гаррос“, я увидел, как сильно его волнует сама игра и как хорошо он её понимает. Мне было интересно услышать его мнение по поводу того, что мне необходимо сделать, чтобы улучшить игру и вернуться на прежний уровень. Не знаю, сколько времени это займёт, но мне всё ещё нравится играть. И пока это будет так, я продолжу выступать», — приводит слова Джоковича The Guardian.