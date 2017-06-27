С. Уильямс: Джон, не упоминайте меня в заявлениях, которые не основаны на фактах

Американка Серена Уильямс ответила на высказывание своего соотечественника Джона Макинроя, который предположил, что если бы уроженка Сагинау выступала в мужском туре, то занимала бы примерно 700-ю строчку рейтинга.

«Дорогой Джон. Я обожаю и уважаю вас, но пожалуйста, не упоминайте меня в ваших заявлениях, которые не основаны на фактах. Я никогда не играла с соперниками с таким рейтингом, и времени у меня нет. Уважайте меня, мою личную жизнь, я в ожидании рождения ребёнка. Хорошего дня, сэр», — написала Уильямс в своём «твиттере».