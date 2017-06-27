Квитова: в этом году фаворитом на Уимблдоне я не буду

Чешка Петра Квитова, снявшаяся с турнира в Истбурне из-за травмы мышц брюшного пресса, рассказала о своём настрое на Уимблдон, который стартует 3 июля. Уроженка Биловца в декабре 2016 года получила серьёзную травму руки в результате нападения вооружённого грабителя и была вынуждена пропустить полгода. Она вернулась на корт на «Ролан Гаррос—2017», где уступила во втором круге.

«Уимблдон — особенный турнир, его нельзя сравнить с другими. У меня прекрасные воспоминания об этих соревнованиях, так как я дважды завоевала титул там. Играть на травяном покрытии Уимблдона — это нечто особенное. После всего, что со мной случилось, возвращение на этот турнир будет ещё более эмоциональным.

Когда всё произошло, я просто очень хотела восстановиться к Уимблдону. В итоге я вернулась на «Ролан Гаррос», и здорово, что смогу выступить на Уимблдоне. Я не хотела пропустить его. Это крупнейший турнир для меня.

В 2011 году никто не ожидал, что я смогу выиграть Уимблдон. Я тоже. Но я была очень рада победе. Я выиграла и сказала себе: «Хорошо, что дальше?» Победу, одержанную в 2014 году, я ценю больше. Ощущения были более глубокими. В большей части турнира я была фаворитом. Я больше горжусь этим титулом.

В этом году я не буду фаворитом. Особых ожиданий у меня нет. Я просто постараюсь сыграть как можно лучше», — цитирует Квитову официальный сайт тура.